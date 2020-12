Na nog geen jaar Amerika keert Siem de Jong bij Heerenveen terug in eredivisie

De Friezen presenteren de 31-jarige De Jong vrijdagmiddag om 15.00 uur. Hij komt over van FC Cincinatti, waar hij nog geen jaar in dienst was. Zijn contract bij de Amerikanen loopt deze maand af, waardoor Heerenveen hem transfervrij kan overnemen.

De Jong speelde eerder verspreid over twee periodes voor Ajax. Vooral in zijn eerste periode was hij daar succesvol, met onder meer twee doelpunten in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2011. Verder kwam De Jong uit voor Newcastle, PSV en Sydney FC.