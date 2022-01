Na ‘pay-backtime’ van Ten Hag kan nu PSV zijn slag slaan tegen Ajax

Hun eerste twee onderlinge toppers dit seizoen verliepen spectaculair: 0-4 voor PSV en 5-0 voor Ajax. Vandaag lijkt duel nummer drie vooral een sleutelwedstrijd voor PSV, de koploper die vier punten voor kan komen, maar in 2018 voor het laatst in de competitie van Ajax won.

‘Payback time’. Dat was hét woord in oktober bij de laatste clash tussen Ajax en PSV. Erik ten Hag muntte destijds de term om de eerzucht en de honger binnen zijn team aan te geven. Ajax zon op revanche voor een eerder pak slaag (0-4) in de Johan Cruijff Schaal in de zomer.

Bij PSV leeft dat sentiment nu, maar Roger Schmidt vermijdt in zijn vooruitblik oorlogstaal. Hij is sowieso nooit van de gekruide oneliners op weg naar wedstrijden. Schmidt zal nooit met een kanon schieten als het ook met een klappertjespistool kan.



Maar in de coulissen, ja, daar borrelt het wel. Want PSV staat één punt voor op Ajax en speelt thuis. Oké, zonder publiek. En zonder belangrijke spelers als Ibrahim Sangaré, André Ramalho en Noni Madueke. Maar er ligt een kans om de competitie écht interessant en hard te maken. Bij een zege komt de koploper vier punten voor te staan.

Wat neemt PSV mee sinds de martelgang in oktober, toen Ajax op zijn beurt met 5-0 uithaalde? ,,Dat zij daarna volgens mij alles gewonnen hebben in de competitie’’, zei Ten Hag in zijn vooruitblik.

Dat klopt niet helemaal. PSV speelde nog één keer gelijk in Heerenveen (1-1), maar bleef wel negen duels ongeslagen en pakte daarin 25 punten. Dat zijn er vijf meer dan Ajax. En het doelsaldo over die periode? Dat ontloopt elkaar nauwelijks nog: 24-7 voor PSV en 22 - 2 voor Ajax.

Maar de koploper neemt ook iets anders mee: een povere balans in toppers over een langere termijn. Tegen Feyenoord en Ajax lopen ze bij PSV de laatste jaren vaak te klunzen. De laatste keer dat PSV van Ajax won in de competitie? September 2018. Mark van Bommel was net Phillip Cocu opgevolgd als trainer en Ten Hag was net een halfjaar coach in Amsterdam.

Waar gaat het zondag op aankomen in het Philips Stadion? Wie trekt of trekken in de wedstrijd de regie naar zich toe? Wat zijn de persoonlijke duels om op te letten? In de laatste categorie springen Jordan Teze tegen Dusan Tadic en Mauro Junior tegen Antony in het oog, allebei op de vleugels. Bij PSV kan Mauro Junior in acht van de tien eredivisiewedstrijden prima linksback spelen. Dat hij veel meer aanvaller dan verdediger is op die positie is geen probleem tegen de Heerenveens en PEC’s van deze wereld. Maar kan Mauro ook de dribbels van Antony beteugelen? Brazilianen onder elkaar, dat wordt hoe dan ook leuk. Of Schmidt moet als linksback toch nog voor Philipp Max of Philipp Mwene gaan.

En op het middenveld moet hij beslissen wie Sangaré vervangt. Joey Veerman zou de gewaagde keuze zijn. Dan is de geniale steekpass morgen net zo dichtbij als het nét te late omschakelmoment. Marco van Ginkel is dan veiliger, maar ook minder ambitieus. Vorig jaar werd het trouwens Olivier Boscagli, toen Sangaré door een schorsing ontbrak. Maar de Fransman moet nu de defensie leiden.

En de keepers. Ook dat is een wedstrijdje in de wedstrijd. Over Remko Pasveer is momenteel geen discussie bij Ajax. Over Joël Drommel wel bij PSV. Bij elke hoge bal is hij een onrustfactor. En bij het meevoetballen is het ook onzekerheid troef.

Quote Wij zullen heel goed moeten zijn. Ik denk dat het op details wordt beslist. Erik ten Hag

Tot slot: de spitsen. Laten we aannemen dat dat Brian Brobbey bij Ajax en - wellicht - Eran Zahavi bij PSV worden. De Israëliër is net weer fit na een blessure en deed donderdag een half uurtje mee tegen Telstar in de beker. Hij is geen spits die voor PSV de ballen voorin gaat vasthouden, maar geef ’m een vrije trap op de rand van de zestienmeter en Zahavi schiet makkelijk raak. Vorig seizoen leek hij op die manier nog de matchwinaar te worden bij PSV - Ajax in de competitie. Pas in blessuretijd maakte Tadic toen uit een penalty 1-1.

Vorige week zei Schmidt al dat Ajax de favoriet blijft voor de titel. Maar de kans om kampioen te worden acht hij voor PSV wel gegroeid, met nog 15 rondes te gaan. Ten Hag: ,,Wij zullen heel goed moeten zijn. Ik denk dat het op details wordt beslist. Mijn spelers houden van dit soort uitdagingen. De staf ook.’’