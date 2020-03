NAC-coach Peter Hyballa: ‘Mijn Duitse vader heeft van Rotterdam gehouden’

Zijn Duitse vader was verknocht aan Rotterdam, meer nog dan zijn Rotterdamse moeder. Morgen kan Peter Hyballa (44) met NAC de finale van de KNVB-beker bereiken in de stad waar zijn ouders in elkaars armen vielen. ,,Mijn vader zei altijd: ‘De grootste fout die ik heb gemaakt, is terug te keren naar Duitsland en niet in Rotterdam te blijven.’ Hij is een paar jaar geleden overleden, jammer dat hij dit niet kan meemaken.”



In Café Noir, ergens halverwege het Ginneken en de Grote Markt, vertelt Hyballa over zijn band met de havenstad. Zijn verjaardag, op 5 december, vierde hij altijd in Rotterdam vanwege sinterklaas. ,,Ik ben pro-Nederlands opgevoed. Zes, zeven keer per jaar kwam ik in Rotterdam. Borreltje drinken, bij oma in de Rochussenstraat Feyenoord kijken en kroketten met mayonaise eten. Stroopwafels, ook super. Net als Goudse jonge kaas. En chocolademelk, zo lekker.” Zijn gezicht lijkt even op dat van een kind van tien dat een zak snoep krijgt. ,,Daar zou ik echt een keer reclame voor willen maken. Dat is een droom, haha”