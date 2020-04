NAC en Anderlecht akkoord: keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar vertrekt naar België

De 39-jarige in Oosterhout woonachtige Ten Rouwelaar was sinds het seizoen 2016/2017 keeperstrainer van de Bredase club. Daarvoor diende hij NAC negen seizoenen als doelman. In zijn eerste jaar behaalde hij onder leiding van trainer Ernie Brandts een historische derde plaats in de eredivisie.

Record

Tussen 2008 en 2016 stond hij 246 wedstrijden onafgebroken onder de lat van NAC in de eredivisie, nog altijd een record. Daarnaast hield hij in het succesjaar 2007/2008 zestien keer de nul en keepte hij John Karelse uit de boeken als de NAC-doelman die het langst zijn doel schoon hield; 519 minuten.

Nadat hij in het seizoen 2014/2015 als aanvoerder van NAC was gedegradeerd, beëindigde Ten Rouwelaar in 2016 zijn carrière in de eerste divisie na het verliezen van de finale van de play-offs tegen Willem II. Vervolgens werd hij in Breda keeperstrainer en had hij in die hoedanigheid onder meer Jorn Brondeel, Andries Noppert, Nigel Bertrams en Nick Olij onder zijn hoede.