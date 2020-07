NAC heeft Maurice Steijn binnen, trainer tekent voor drie jaar

Maurice Steijn is zoals verwacht door NAC aangesteld als opvolger van de vorige week ontslagen Peter Hyballa. Vanaf zijn vakantieadres in Spanje is de trainer met de eerstedivisionist tot een overeenstemming gekomen voor een contract van drie jaar.

Hans Visser (53) wordt de assistent van Steijn en heeft voor twee jaar getekend. De oud-speler van AZ, Vitesse, MVV, FC Utrecht en FC Groningen heeft vanaf 2003 bij zes verschillende clubs (MVV, Heerenveen, Racing Genk, Sovetov, Roda JC en Leuven) als assistent-trainer gewerkt. Steijn en Visser zullen maandag de eerste groepssessie leiden. Vrijdagavond heeft NAC het nieuws wereldkundig gemaakt dat het zowel Steijn als Visser heeft vastgelegd.

NAC wordt na ADO Den Haag (2011-2014), VVV (2014-2019) en Al-Wahda (juni-oktober 2019) de vierde club van Steijn. Maandag maakt de Haagse coach zijn entree op het trainingscomplex in Zundert met een NAC-selectie die in vergelijking met vorig seizoen nauwelijks gewijzigd is.

Op het palmares van Steijn prijken vijf mooie jaren in Venlo met het kampioenschap in de eerste divisie in 2017 als hoogtepunt. Als teken van waardering werd hij gedecoreerd met de Rinus Michels Award als beste coach van de eerste divisie.

Promoveren

Tweemaal werd de 46-jarige Steijn ontslagen in zijn trainersloopbaan. In februari 2014 moest hij vanwege tegenvallende resultaten na ruim 2,5 jaar het veld ruimen bij ADO Den Haag. De club waar hij als speler en later als trainer zijn eerste stappen zette. In oktober 2019 werd zijn avontuur in het Midden-Oosten, dat hem financieel geen windeieren legde, abrupt beëindigd. Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten had na vier maanden en welgeteld drie wedstrijden genoeg gezien.

Met een tussenpoos van negen maanden pakt Steijn zijn werk als trainer bij NAC weer op, de club waarvoor hij in de jaren 1999/2001 36 wedstrijden speelde, eenmaal scoorde en in 2000 de titel pakte in de eerste divisie. De opdracht die hij meekrijgt van algemeen directeur Mattijs Manders is duidelijk: promoveren.

Volledig scherm Hans Visser © Getty Images