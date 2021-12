NAC knikkert slap FC Utrecht uit KNVB-beker dankzij droomwedstrijd Thom Haye

SamenvattingNAC-middenvelder Thom Haye greep, volledig onnodig, de hoofdrol in het bekerduel met FC Utrecht vanavond in Breda: 3-2. Doorbekeren leek voor Utrecht een formaliteit, maar onzuiverheid voorin en slordigheid achterin deed de ploeg van René Hake de das om. Daarmee neemt de druk op de ambitieuze Utrechters opnieuw toe.

,,Ongelooflijk wat hier vanavond is gebeurd", zei FC Utrecht-captain Willem Jansen kort na de wedstrijd bij ESPN. ,,Zij schieten in de tweede helft drie keer op doel en ze gaan er alle drie in. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Dit is echt een hele grote domper.”



Het werd in Breda de avond van Thom Haye. De 26-jarige middenvelder uit Amsterdam nam NAC in de tweede helft bij de hand met twee fraaie goals en de assist bij de winnende goal van de koud ingevallen Vieri Kotzebue (19) in de 92ste minuut. ,,Heerlijk om die assist met buitenkantje rechts nog te geven in de laatste minuut, want ik had weinig trek in een verlenging moet ik eerlijk zeggen", zei Haye, die in de 55ste minuut een vrije trap in de kruising schoot en een kwartier later ook de 2-1 maakte met een schot waar Maarten Paes geen goed antwoord op had.

Volledig scherm Vreugde bij Vieri Kotzebue na zijn 3-2 in de 92ste minuut. © Pro Shots / Marcel van Dorst

In de 86ste minuut maakte invaller Anastasios Douvikas de 2-2 namens FC Utrecht, maar door de late goal ging NAC toch door in de beker. Haye werd vooral bewierookt door zijn prachtige vrije trap. ,,Ik was wel een beetje aan het sprokkelen met die bal, een metertje of vier wel ja. Het is wel extra lekker dat hij de lat nog raakt en dan pas binnenvalt. Ik zat ook niet lekker in de wedstrijd tot die vrije trap, maar daarna ging alles goed.”

In de laatste twaalf wedstrijden was Haye al bij veertien goals betrokken. Hij staat nu op zeven goals en acht assists dit seizoen in twintig wedstrijden. Vorig seizoen kwam hij niet tot scoren voor NAC, dat in de finale van de play-offs verloor van NEC en daarna dramatisch aan het seizoen begon in de Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm © ANP

Verrassing

Niemand zal na een minuut of 54 het gevoel hebben gehad dat er überhaupt een kans was dat FC Utrecht zich zou laten verrassen door NAC. Utrecht domineerde het spel in Breda, stond terecht op voorsprong, miste ook nog een strafschop. Eigenlijk was het wachten op een ruimere zege. Maar dat was buiten NAC-middenvelder Thom Haye gerekend, die een vrije trap fabuleus achter doelman Maarten Paes werkte en een krappe twintig minuten voor tijd zijn ploeg zelfs naar de overwinning schoot.

Een onwerkelijk scenario voor degenen die alleen de fase van de wedstrijd had gekeken voor de doelpunten van Haye. FC Utrecht speelde, geheel in de lijn van de denkwijze van trainer René Hake, met een vrij sterke opstelling. In het bekertoernooi ziet hij geen ruimte om met een volledig B-team te gaan spelen, ook al niet in de eerste ronde tegen SteDoCo (0-5). Het meest opvallend was de basisplek van Adrián Dalmau, die voor het eerst aan de aftrap stond in een officieel duel sinds 21 augustus, uit bij FC Groningen (0-0).

Een belangrijk moment voor de Spanjaard, die zelden speelt en afstevent op een winters vertrek met in ogenschouw zijn contract dat komende zomer afloopt. De laatste weken speelt hij steeds meer een rol als invaller en tegen NAC was er dus zelfs een basisplaats voor hem weggelegd. Maar om nu te zeggen dat hij zijn kans pakte, nee, dat niet. In de openingsfase was hij dicht bij een doelpunt met een kopbal. Even later, in een fase dat Utrecht sowieso al steeds meer aandrong, schoot hij een strafschop slap in. De prima keepende NAC-goalie Nick Olij kon makkelijk redding brengen.

Volledig scherm Anastasios Douvikas schiet de 2-2 binnen voor FC Utrecht. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Dat zou later een cruciaal moment blijken. Net als tegen Heracles Almelo (1-0) en Go Ahead Eagles (0-0) kostte het Utrecht zo veel moeite om een mindere tegenstander te breken. Go Ahead Eagles hield afgelopen weekend zelfs stand, 0-0, hetgeen het gemor rondom de club stevig deed toenemen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de mindere fase waarin Utrecht zit, nu de club de riante vierde plek langzaamaan uit handen heeft gegeven.

Mede daarom was resultaat tegen NAC ook zo belangrijk. En de club uit Breda had eigenlijk lange tijd ook weinig in te brengen tegen Utrecht, dat het duel niet lichtzinnig opnam. Het was er bij NAC ook wel vanaf te zien dat de club slechts negende staat in de Keuken Kampioen Divisie. Van Jong Utrecht (1-1) werd ook niet gewonnen in het Rat Verlegh Stadion.

Mike van der Hoorn kopte Utrecht op voorsprong en dat leek de opmaat naar een veel ruimere zege. Maar dat was buiten Haye gerekend, een van de weinige spelers in de Bredase selectie die kwaliteiten van de buitenklasse heeft. Ondanks dat NAC vrijwel niks creëerde, sloeg hij tweemaal dodelijk toe, op spaarzame momenten dat Utrecht verdedigend steken liet vallen. Na een rode kaart van Van der Hoorn leek invaller Anastasios Douvikas nog voor een verlenging te zorgen, maar NAC sloeg in blessuretijd nog eens toe via Vieiri Kotzebue. Daarmee zorgde hij voor een bekerstunt die de druk op Utrecht en Hake stevig doet toenemen én die opnieuw een stevige knauw betekent voor de ambities van de club.

