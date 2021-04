NAC plaatst trainer Steijn na ophef alsnog in quarantaine

Steijn verbleef afgelopen week op Ibiza, waar hij dringend enkele zaken moest regelen. Bij terugkomst hoefde hij van de clubleiding van NAC aanvankelijk niet in quarantaine, maar directeur Mattijs Manders kwam daar vrijdagavond na ontstane ophef alsnog op terug.

,,We hebben ons besluit om Maurice deze dagen in nauw contact met de groep te laten samenwerken heroverwogen, ondanks een positief advies van de instanties”, reageert Manders op de website van ANC. ,,Wij vinden het belangrijk om een goed voorbeeld te zijn voor anderen, uit respect voor iedereen. Uiteraard willen wij geen enkel gezondheidsrisico creëren, hoe minimaal ook. We dachten er verstandig aan te doen om strikt de formele lijn te volgen, maar zijn toch tot inzicht gekomen dat dit het beste besluit is.”