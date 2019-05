NAC strijdt voor laatste kans in Heerenveen

Elftal van het jaar RKC en TOP Oss dubbel vertegen­woor­digd in Elftal van het Jaar van Keuken Kampioen Divisie

13:41 Het elftal van het jaar is bekend. Met drie spelers is FC Twente hofleverancier. TOP Oss en RKC leverden beide twee spelers. FC Den Bosch is niet vertegenwoordigd. De ploeg is gebaseerd op basis van gedetailleerde statistieken van databureau Opta Sports.