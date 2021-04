NAC-trainer Steijn niet in quarantaine na Spanjereis en maandag wél op de bank tegen NEC

Supporters snappen er niets meer van: ‘Beslissing niet uit te leggen’

17:56 Supporterscollectief Nederland is zeer ontstemd over het besluit van het kabinet om voorlopig geen supporters toe te laten bij wedstrijden in de eredivisie. Matthijs Keuning, voorzitter van het orgaan, stelt dat ‘er geen touw meer vast te knopen is’ aan de besluitvorming van de politiek. ,,Clubs en supporters zijn hiervan de dupe.”