NAC voor het eerst bij financieel gezondste clubs

,,Het behoeft geen verdere uitleg dat dit geweldig nieuws is voor alle betrokkenen bij onze club'', reageert algemeen directeur Justin Goetzee. ,,We werken al jarenlang keihard aan het financiële herstel van NAC, dus dan kun je geen groter compliment krijgen dan deze toetreding tot de derde categorie. Het maakt mij ontzettend trots dat we, ondanks alle tegenslagen van de afgelopen jaren, financieel staan waar we nu staan. Nu moet vooral de groei van NAC centraal komen te staan, zodat we van NAC een stabiele club in de eredivisie kunnen maken.''