NAC zet FC Volendam met gemak opzij en bereikt halve finale play-offs

Samenvatting Vitesse gaat Europa League in na zenuwslo­pend gelijkspel in Sittard

13 mei Vitesse gaat deze zomer Europa in. De Arnhemse club verzekert zich met een zenuwslopende 3-3 bij Fortuna Sittard na 33 speelronden van de vierde plek in de eredivisie. Coach Thomas Letsch levert, uiteindelijk, een topprestatie bij de Gelderse club. Al is er na een ontknoping van billenknijpen en chaos vooral opluchting in de hoofdstad van Gelderland.