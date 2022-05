NAC zet Hilterman uit de selectie na speech bij kampioensfeest FC Emmen

Hilterman lijkt te speculeren op een terugkeer bij de Drentse club. Het op Twitter gedeelde fragment wordt niet gewaardeerd in Breda waar NAC nog volop in de strijd is om de play-offs te bereiken. “Jeredy Hilterman wordt naar aanleiding van verbale uitingen tijdens het kampioensfeest van FC Emmen per direct buiten de groep gelaten. Zijn gedrag helpt niet in het groepsproces met het oog op het behalen en succesvol zijn in de play-offs”, aldus NAC Breda op Twitter. “Daarom zal Jeredy voorlopig niet deelnemen aan groepsactiviteiten.”