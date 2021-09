‘Nachtmerrie in Nederland’: schaamrood op de kaken bij Turkije, Burak Yilmaz bereid te stoppen

SamenvattingHet schaamrood staat bij Turkije op de kaken na de 6-1 oorwassing tegen Oranje gisteravond. Het was voor de Turken de grootste nederlaag sinds de 5-0 tegen Ierland in 1990.

,,Historische nederlaag tegen Nederland!”, zo kopt Fanatik na het Turkse debacle in de Johan Cruijff Arena. ,,Geen plan, geen strategie, niets. Dit is het failliet van de Turkse trainers.” Datzelfde medium hoorde ook hoe de Turkse fans in het stadion luidkeels riepen om het ontslag van bondscoach Senol Günes, die zelf na afloop op de persconferentie zei nog geen beslissing over zijn toekomst te nemen.

,,We schamen ons. Het was vandaag een enorme puinhoop en ik ben de enige die daar verantwoordelijk voor is, maar ik ga nu geen beslissing nemen", aldus de coach, die vindt dat er een cultuuromslag moet plaatsvinden binnen het Turkse voetbal.

Quote Als dit zo doorgaat, zal er van het Turkse voetbal niets terecht komen Senol Günes

,,Ik probeer de voetbalcultuur te begrijpen in Turkije, maar ik snap niet dat er over mijn salaris wordt gesproken sinds ik hier ben begonnen. Als dit zo doorgaat, zal er van het Turkse voetbal niets terecht komen. Toen we wonnen, waren we perfect. Nu we verloren, was het weer helemaal anders. De mislukking van vandaag komt door mij als coach. Ik denk dat we nog steeds kunnen deelnemen aan het WK. De eerste plek zal lastig zijn, maar de tweede plek kan nog altijd. Laten we rustig blijven", riep Günes op.

Bij Haberturk is er geen enkel vertrouwen meer in deelname aan het WK 2022 in Qatar: ,,We zullen niet deelnemen aan het WK en de Turkse voetbalbond is daar volledig verantwoordelijk voor. De grote mislukking van het EK kon al niet goed worden beoordeeld en nu zag ook niemand deze ramp aankomen. Want dat was het: een ramp", aldus het Turkse medium dat stelt dat Turkije terug is geworpen naar de jaren negentig.

,,Nachtmerrie in Nederland", stelt NTV Spor, dat ook aandacht had voor een wel heel pijnlijke statistiek: ,,Eerst San Marino, nu Turkije. De laatste keer dat Nederland zo snel op een 3-0 voorsprong kwam, was tegen San Marino...” Milliyet voegt daaraan toe: ,,Dit maakt ons kwaad en het brengt ons in verlegenheid. We kunnen niet meer naar Qatar. Het is voorbij.”

Burak Yilmaz

De 36-jarige spits Burak Yilmaz, die onder luid gefluit het veld verliet, kwam met harde woorden en is zelfs bereid om het Turkse elftal te verlaten als dat nodig is. ,,Het was een beschamende avond. We weten niet wat we moeten zeggen en hoe we dit goed kunnen maken. Onze excuses aan iedereen. We kunnen dit niet aan één persoon wijten.”

Yilmaz vindt dat Turkije ,,een familie moet blijven in slechte tijden”. ,, We moeten goed in de spiegel kijken. Dat zeg ik als speler die bereid is om alles te doen wat nodig is. Als ik moet stoppen, stop ik. Ik ben 36 jaar oud. Het is niet mijn schuld dat sommige spelers al stoppen met voetbal als ze 31 of 32 jaar oud zijn. Moet ik stoppen? Dan stop ik. Ik kwam in het elftal als een leeuw en ik zal vertrekken als een leeuw. Ik ben bereid elke prijs te betalen.”

