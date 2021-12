Naïef Ajax haalt zich nationaal steeds meer weerstand en spanning op de hals

Cambuur aangesla­gen door nieuws over Henk de Jong: ‘Een tweede schok in korte tijd’

Henk de Jong keert voorlopig niet terug bij SC Cambuur. De 57-jarige trainer, die zaterdag ook al ontbrak in de thuiswedstrijd tegen Vitesse, is vanwege gezondheidsklachten langere tijd uit de roulatie. De Jong heeft een cyste in zijn hoofd en wordt momenteel verder onderzocht en zal vanaf daar een behandeltraject ingaan.

8 december