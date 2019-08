Narsingh ‘klaar om te vlammen’ tegen FC Utrecht

De kans is aannemelijk dat Luciano Narsingh tegen FC Utrecht weer in de basis start. Gisteren in Tbilisi doorstond hij met succes zijn eerste negentig minuten van dit seizoen. ,,Natuurlijk kan het allemaal nog iets beter en scherper”, zegt de aanvaller. ,,Maar voor mij was het heerlijk om eindelijk weer eens negentig minuten te kunnen spelen. Ik voel me met de dag fitter worden. Dat is een prettig gevoel. Al moet ik toegeven dat ik er in de slotfase wel doorheen zat. Is ook logisch, denk ik, als je zo lang geen hele wedstrijden hebt gespeeld.”

Narsingh onderkende dat het voetballend lang niet altijd goed was wat de Rotterdammers op de mat legden in Tbilisi. Desondanks keek de aanvaller redelijk voldaan terug op de ontmoeting, waarin zijn elftal een grote stap zette op weg naar de poulefase van de Europa League. ,,Over het spel kunnen we niet helemaal tevreden zijn. Maar goed, we zijn door naar de play-offs. Dat is het allerbelangrijkste.”

Feyenoord treft daarin het Israëlische Hapoel Beer Sheva. Die ploeg versloeg op eigen veld het Zweedse IFK Norrköping met 3-1. Het heenduel was in 1-1 geëindigd.

FC Utrecht

Zondag staat echter eerst een andere belangrijke wedstrijd op de rol voor de ploeg van Jaap Stam. In de Kuip is het in de competitie sterk gestarte FC Utrecht de tegenstander. In tegenstelling tot gisteren in Georgië, kan Stam dan weer beschikken over Rick Karsdorp. De rechtsback was niet speelgerechtigd tegen Dinamo Tbilisi. Of Leroy Fer inzetbaar is, is onzeker. Zijn lichaam is wat overbelast. Om die reden liet hij gisteren verstek gaan. Yasin Ayoub, die er gisteren niet bij was omdat zijn vrouw op het punt van bevallen staat, zit zondag tegen zijn oude club in elk geval wel weer bij de selectie. Narsingh: ,,Aan ons de taak alles te geven tegen FC Utrecht en van eigen kracht uit te gaan. Dan moet het goed komen.”

Of Narsingh zelf opnieuw negentig minuten in actie kan komen zondag? ,,Het hangt er nog een beetje vanaf hoe mijn lichaam gaat reageren op de wedstrijd tegen Dinamo Tbilisi. Maar zoals ik me nu voel, zeg ik: ‘Ja, ik ben klaar om te vlammen tegen FC Utrecht’.“

