NEC bekijkt aanbod om duels in Den Haag te spelen: ‘Zou heel mooi zijn’

Samenvatting Scorende Tadic lacht weer na botsing met edele delen tegen paal: ‘Wens je een spoedig herstel, mijn vriend’

Dusan Tadic had er veel voor over om de gelijkmaker tegen Borussia Dortmund binnen te tikken. De aanvoerder hielp Ajax in de 72ste minuut over het dode punt en had daar een harde botsing met de paal voor over. Op sociale media kwam Tadic met een knipoog terug op het pijnlijke voorval.

4 november