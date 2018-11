NEC doet zeer aan de ogen, maar de supporters blijven komen

De Jong: Vooral mooi dat we op fraaie manier hebben gewonnen

4:00 Met een glimlach van oor tot oor verliet Frenkie de Jong na de zege op Frankrijk (2-0) de kleedkamer van het Nederlands elftal in de Kuip. ,,We wisten dat er best wel iets mogelijk was. Maar dit was wel een heel mooie avond’', zei de middenvelder van Ajax.