NEC haalde uitvinder binnen, Hofland hield het simpel

Zwolse zege telt dubbel voor veilig Willem II

6:35 Met een tactische ingreep in de rust van de wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1 winst) drukte Reinier Robbemond zijn stempel op zijn vierde zege als hoofdtrainer van Willem II. Zijn missie slaagde, want de Tilburgse club is nu definitief veilig.