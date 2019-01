NEC is het Sunderland van Nederland

Willem II haalt Griekse aanvaller Marios Vrousai naar Tilburg

8:01 Hij is niet de opvolger van Fran Sol, maar met Marios Vrousai denkt Willem II een uitstekende aanvaller binnen te kunnen halen. De 20-jarige Griekse buitenspeler arriveert vanmiddag in Tilburg en is afkomstig van Olympiakos Piraeus, de club waar Kostas Tsimikas tegenwoordig weer voetbalt.