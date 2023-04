NEC is tevreden en verlengt aflopend contract trainer Rogier Meijer

NEC en Meijer spraken onlangs al de intentie uit met elkaar verder te willen. De Nijmeegse club is tevreden over de prestaties in de afgelopen seizoenen en Meijer heeft het nog uitstekend naar zijn zin in De Goffert.

Meijer is bezig aan zijn vierde seizoen als trainer van NEC, waar hij daarvoor in de jeugdopleiding werkzaam was. De oud-speler van De Graafschap vulde in 2019-2020 het hoofdtrainerschap in met François Gesthuizen en Adrie Bogers, waarna hij in het seizoen daarop alleen eindverantwoordelijk was.

Meijer was vanaf dat moment succesvol met NEC. Hij promoveerde met de club in 2020-2021 via de play-offs naar de eredivisie, handhaafde zich vorig seizoen met een elfde plaats overtuigend op het hoogste niveau en maakt nu alle kans op een plek in de play-offs voor Europees voetbal.

NEC staat met nog zeven speelrondes te gaan op de tiende plaats in de eredivisie en moet als achtste eindigen om deel te nemen aan de play-offs. De club heeft een punt achterstand op nummer acht RKC Waalwijk, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. NEC verloor afgelopen weekend van PSV en gaat zondag op bezoek bij FC Emmen.