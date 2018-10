NEC lost keepersprobleem op met Kroaat Zelenika

NEC had behoefte aan een extra keeper omdat Gino Coutinho al vroeg in het seizoen zijn contract inleverde en Norbert Alblas begin deze maand een zware knieblessure opliep. De Gier had daarom alleen Marco van Duin en de jonge Job Schuurman nog over. De Nijmeegse club testte de afgelopen weken onder anderen Leonard Nienhuis en Osman Hadzikic. Zelenika, die in 2014 als reservekeeper tot de WK-selectie van Kroatië behoorde, bleek uiteindelijk de oplossing voor het keepersprobleem.