NEC stelt opnieuw teleur en komt niet verder dan gelijkspel tegen hekkensluiter Cambuur

NEC heeft andermaal verzuimd om goede zaken te doen in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De Nijmeegse club kwam in eigen huis niet verder dan een teleurstellend 0-0-gelijkspel tegen hekkensluiter SC Cambuur.

NEC trad met een flink gewijzigd elftal aan ten opzichte van de krankzinnige bekerwedstrijd van afgelopen woensdag tegen Feyenoord (4-4, verlies na strafschoppen). Lasse Schöne en Landry Dimata waren weer fit en daarnaast keerden ook Jasper Cillessen, Philippe Sandler, wiens rode kaart tegen Feyenoord werd geseponeerd, en Ibrahim Cissoko terug in de basis.

Nauwelijks onder druk

NEC bood in de afgelopen twee thuiswedstrijden, tegen Sparta Rotterdam (1-1) en FC Emmen (3-1-zege), volop vermaak, maar dat was tegen Cambuur allesbehalve het geval. De ploeg kon de bezoekers zijn wil niet opleggen, doordat er in een te traag tempo werd gespeeld en Cambuur ook nauwelijks onder druk werd gezet.

Desondanks kreeg NEC in de eerste helft twee grote kansen, via Elayis Tavsan. De aanvaller mocht na een half uur na een schitterende pass van Schöne alleen op Robbin Ruiter af, maar schoot de bal tegen de doelman aan. Bij het verstrijken van de rust werd hij goed vrijgespeeld door Bart van Rooij, maar maakte hij het Ruiter niet moeilijk genoeg met zijn schot. Verder kopte Dimata uit een hoekschop recht op Ruiter.

Volledig scherm © Pro Shots / Erik Pasman

Cambuur was ook een aantal keer heel gevaarlijk. Michael Breij schoot veel te slap binnen, waardoor Cillessen eenvoudig kon redden en Bjorn Johnsen kopte in vrijstaande positie over uit een voorzet van Navarone Foor. Die oud-speler van NEC werd bij elk balcontact getrakteerd op een striemend fluitconcert, omdat hij in 2016 de beladen transfer maakte naar aartsrivaal Vitesse.

Slijtageslag

NEC had in de tweede helft meer controle over de wedstrijd, maar dat leidde niet tot kansen, vooral doordat het team slordig was in de eindfase. Daardoor beproefde NEC zijn geluk met name van afstand, maar de pogingen van Oussama Tannane (redding Ruiter) en Van Rooij (rakelings naast) troffen geen doel. Aan de andere kant schoot Foor na een fraaie actie recht op Cillessen.

Volledig scherm © ANP

In het laatste half uur ging ook de slijtageslag tegen Feyenoord tellen voor NEC. Trainer Rogier Meijer bracht met Jordy Bruijn, die twee keer scoorde tegen Feyenoord, en Magnus Mattsson, die na wekenlang blessureleed zijn rentree maakte, verse krachten, maar gescoord werd er niet meer, al was Bruijn nog wel dicht bij met een kopbal uit een corner.

NEC gaat volgende week op bezoek bij Excelsior en moet het dan stellen zonder Tannane. De spelmaker kreeg in de eerste helft tegen Cambuur na een onnodige overtreding op Alex Bangura zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor automatisch voor één duel geschorst.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.