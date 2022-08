NEC-uitblinker Tannane over WK met Marokko: ‘Ontslag bondscoach is totaal niet in mijn voordeel’

Voetbalpod­cast | ‘Ik gaf geen stuiver meer voor de kansen van PSV’

PSV overleefde het treffen met AS Monaco in Eindhoven en mag nog dromen van de groepsfase van de Champions League. Over het bijzondere duel praat Etienne Verhoeff vandaag in de AD Voetbalpodcast met Rik Elfrink.

10 augustus