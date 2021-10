NEC wil thuiswedstrijden tóch in De Goffert spelen, zonder publiek

Mark Parsons na soap eindelijk gearri­veerd bij Leeuwinnen: ‘We found him’

21 oktober Mark Parsons heeft zich aangesloten bij de Leeuwinnen. Een dag voor de WK-kwalificatiewedstrijd in Larnaca tegen Cyprus wachtten de Nederlandse voetbalsters nog altijd op de bondscoach. De 35-jarige Engelsman ontbrak begin deze week op de trainingen in Zeist, omdat hij zondagavond zijn vlucht vanuit Amerika had gemist waar hij nog trainer is van de club Portland Thorns.