Nederland gaat tegen Canada voor eerste plaats in Groep E

Sarina Wiegman gaat vanavond in Reims tegen Canada het sterkst mogelijke elftal opstellen. Oranje is al geplaatst voor de volgende ronde en wil de eerste plaats in de groep vasthouden. Wiegman: ,,We willen winnen, dat is het uitgangspunt. Dan is het ook logisch dat de beste speelsters in het veld komen te staan.” Mis vanaf 16.30 uur niets in ons liveblog!