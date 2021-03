Nederland opent route naar WK met lastig uitduel in Turkije

Zerrouki, Touba en Darfalou opgenomen in selectie Algerije

21 maart Verdediger Ahmed Touba (RKC), middenvelder Ramiz Zerrouki (FC Twente) en aanvaller Oussama Darfalou (Vitesse) zijn opgeroepen voor de nationale ploeg van Algerije. Het trio maakt zich in de kwalificatie voor de Afrika Cup op voor de uitwedstrijd in en tegen Zambia (25 maart) en het thuisduel met Botswana (29 maart). Zerrouki maakt zijn debuut in selectie.