Nederland verpulvert coëfficiëntenrecord en is ondanks knock-out PSV beste van Europa

Het Nederlandse voetbal blijft in razend tempo doordenderen in Europa. PSV kreeg met de uitschakeling in de Europa League weliswaar een gevoelige beuk, maar toch zijn vier ploegen verzekerd van overwintering. Ook Vitesse deed goede zaken, maar is nog wel afhankelijk van de afgelaste wedstrijd van Tottenham Hotspur.

Behaalde punten

Drie Nederlandse clubs waren voor de laatste speelronde in hun Europese toernooien al verzekerd van groepswinst en daarmee overwintering, maar zij trokken tóch in landsbelang ten strijde. Ajax, AZ en Feyenoord sloten de poulefase met een overwinning af, wat Nederland aan 1,200 punt hielp. Ook Vitesse bracht na een ruime zege op NS Mura 0,400 punt in het coëfficiëntenlaatje.

Volledig scherm Mario Götze. © ANP Alleen PSV volgde dat goede voorbeeld niet. De Eindhovenaren gingen ten onder tegen Real Sociedad en degradeerden vanuit de Europa League naar de Conference League. Dat verhinderde Nederland echter niet om het all-time coëfficiëntenrecord nu al te verpulveren. De beste prestatie ooit stond op 13,800 punten, maar bedraagt na vanavond 14,200 punten: geen land presteerde dit seizoen beter. Het vooruitzicht is rooskleurig: Ajax, Feyenoord, AZ en PSV krijgen in 2022 nog minstens acht duels de kans om extra punten te scoren, terwijl Vitesse zich daar mogelijk nog bijvoegt. Voor het eerst sinds 2005 zijn ook na de jaarwisseling vijf clubs actief in Europa.

Vraagteken voor Vitesse

Vitesse moet met het oog op overwintering wachten op de afhandeling van de afgelaste wedstrijd van Tottenham Hotspur. Vitesse voldeed aan haar plicht door NS Mura te verslaan, maar Spurs kunnen zich bij een zege op Stade Rennais alsnog verzekeren van Europese overwintering. De Londenaren kwamen echter niet in actie door een corona-tsunami in de selectie. Het is nog niet duidelijk of en wanneer die cruciale wedstrijd wordt ingehaald.

Huidige stand

Het verschil met drie jaar geleden is reusachtig. In de zomer van 2018 bezette Nederland nog de pijnlijke veertiende plaats op de coëfficiëntenranglijst, met een achterstand van 23,633 punten op nummer zes Rusland. De achterstand op de huidige nummer zes Portugal is voor dit seizoen nog te fors, maar wel flink geslonken. Bovendien hoeft Nederland dankzij de topresultaten niet meer te vrezen dat het buiten de top 10 valt, hét doemscenario dat drie jaar geleden werkelijkheid werd.

5. Frankrijk - 55,748

6. Portugal - 50,049

7. NEDERLAND - 44,300

8. Oostenrijk - 37,850

Virtuele stand

Als we de dramatische resultaten uit het seizoen 2017/18 voor het gemak alvast schrappen, wat na dit seizoen gebeurt, heeft Nederland de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst na deze week weer wat steviger in handen. Virtueel bedraagt de voorsprong op het opgejaagde Portugal inmiddels ruim 0,700 punt. Daarmee mag Nederland serieuzer dromen van twee directe startbewijzen voor de Champions League in 2023. Het zou de ultieme beloning zijn voor de absurde opmars die Nederland heeft ingezet: in 2018 moest landskampioen Ajax zich nog via de play-offs plaatsen voor het miljardenbal.

5. Frankrijk - 44,248

6. NEDERLAND - 41,100

7. Portugal - 40,383

Bekijk hier een uitleg over de coëfficiëntenranglijst: