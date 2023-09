Nederlands elftal begint aan interlandweek: zo staat Oranje er voor in de EK-kwalificatie

Met video Arne Slot twijfelt over basis­plaats Luka Ivanusec tegen FC Utrecht, Ondrej Lingr twijfelge­val bij Feyenoord

Feyenoord kan FC Utrecht de slechtste seizoenstart in de clubhistorie bezorgen. Dan moeten de Rotterdammers zondag in de Galgenwaard winnen. Luka Ivanusec kan debuteren in die wedstrijd, al twijfelt Arne Slot of de Kroaat al meteen aan de aftrap moet brengen of later als invaller.