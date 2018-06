Neemt Van Bommel zijn schoonvader mee naar PSV?

Vaststaat dat Mark van Bommel de opvolger wordt van hoofdtrainer Phillip Cocu, die naar Fenerbahçe vertrekt. De oud-voetballer heeft Jürgen Dirkx als zijn assistent gekozen. Beiden werkten het afgelopen seizoen succesvol samen bij de hoogste jeugdploeg van PSV. Ze assisteren op dit moment bondscoach Van Marwijk van Australië op het WK in Rusland. Dirkx vervangt bij het eerste elftal Chris van der Weerden, die met Cocu naar Turkije verhuist.



,,We gaan nu gesprekken voeren over hoe de rest van de technische staf eruit gaat zien", zei Gerbrands, die nog niet kon bevestigen dat Ruud Brood aanblijft als assistent. ,,Ons uitgangspunt is dat de staf gehandhaafd blijft. Maar het kan zijn dat er mutaties of toevoegingen komen."