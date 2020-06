Negen WK-finalisten gingen Robben voor: van flop tot jongensboek

Maarten Stekelenburg was eerder deze week de achtste WK-finalist die terugkeerde naar de eredivisie. Of we de 37-jarige keeper, die een jaar na de eindstrijd in Johannesburg een toptransfer naar AS Roma afdwong, veel in actie gaan zien is nog maar de vraag. André Onana zint op een transfer, maar Stekelenburg lijkt als een ervaren stand-in van de eerste doelman te zijn gehaald. Na weinig succesvolle avonturen bij Roma, Fulham, Monaco (huurbasis), Southampton (huurbasis) en Everton is hij komend seizoen in elk geval terug bij de club waar hij tussen 2002 en 2011 zijn beste jaren als keeper beleefde. Voor een oordeel is het nu natuurlijk nog te vroeg.

8. John Heitinga

7. Edson Braafheid

Voor altijd een quizvraag: welke speler was invaller in de WK-finale van 2010, naast Eljero Elia en Rafael van der Vaart. Edson Braafheid dus, de linksback die in 2016 terugkeerde bij FC Utrecht, de club waar hij als tiener debuteerde. Een jaar op huurbasis bij FC Twente was eerder nog redelijk verlopen, maar in de Galgenwaard overheerste de teleurstelling, ondermeer door een blessure. Braafheid leverde begin dit seizoen zijn contract in.

6. Joris Mathijsen

5. Mark van Bommel

Mark van Bommel had maar één doel bij zijn terugkeer in Eindhoven: kampioen worden met PSV, in het seizoen 2012/13 de absolute favoriet voor de titel. Dat lukte niet, het eindigde drie punten achter Ajax. Van Bommel was wel basisspeler, maar haalde nooit zijn topniveau. De aanvoerder ergerde zich volop aan de mentaliteit bij een deel van de spelersgroep – en nam uiteindelijk afscheid in ‘stijl’. Met een rode kaart tegen FC Twente in zijn laatste wedstrijd ooit.

4. Giovanni van Bronckhorst

Van Bronckhorst is in dit rijtje de vreemdste eend in de bijt. De linkerverdediger keerde namelijk ruim vóór de WK-finale in Soccer City al terug bij Feyenoord. In 2007, als aanvoerder en kind van de club, en met wisselend succes. Van Bronckhorst won weliswaar de KNVB-beker, topjaren kende de huidig Feyenoord-trainer zeker niet bij zijn terugkeer als speler, ondanks het feit dat hij vrijwel altijd fit was en speelde. Feyenoord eindigde in die drie seizoenen als zesde, zeven en vierde. Met Oranje bleef hij wél consequent succesvol.

3. Robin van Persie

,,Ik zie het niet zo dat het hier ­geslaagd is, als ik een landstitel win’’, zei Van Persie in de zomer van 2018, een halfjaar na zijn terugkeer bij Feyenoord. ,,Voor mij is het eigenlijk al geslaagd. Het plezier is terug. Dat was ik kwijt in de laatste fase van mijn carrière.” Van Persie had toen net besloten in te gaan op de lokroep van het Legioen en nog een seizoen aan de slotfase van zijn carrière vast te knopen.



Van Persie was verre van fit toen Feyenoord hem begin 2018 overnam van Fenerbahçe, waar hij een beetje uit de spotlights was verdwenen. De landstitel was al buiten bereik van de Rotterdammers, maar mét Van Persie won de Feyenoord wel de beker. Hij scoort één keer in de finale tegen AZ (3-0). Bij vlagen laat Van Persie ook in zijn enige volle seizoen na zijn terugkeer zijn grote klasse zien. Hij komt in 37 competitieduels nog tot een verdienstelijk aantal van 21 goals. De landstitel komt geen moment in zicht, maar Van Persie vindt wel waarvoor hij terugkeerde naar de Kuip: het plezier in voetbal. Hij stopt na dat seizoen definitief met voetballen.