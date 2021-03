Neres maakt na openingsdoelpunt kans op persoonlijke prijs

De kans is niet zo groot dat Neres als winnaar uit de verkiezing komt. De 24-jarige Braziliaan heeft namelijk stevige concurrentie, vooral van Mislav Orsic. De Kroatische spits hielp Dinamo Zagreb met een hattrick aan een zege op Tottenham Hotspur (3-0). De beslissing viel in de verlenging. Het eerste duel in Londen was in 2-0 voor de Spurs geëindigd.