Neres zet handtekening onder contract tot 2023

Door Freek Jansen



Het was in de voorbije weken een felle strijd om de handtekening van de Braziliaan. Atletico Madrid, Everton, Manchester United en Napoli waren concreet in de markt voor Neres. Directeur voetbalzaken Marc Overmars was hen echter te snel af.



,,Het was geen gemakkelijke keuze voor David om te verlengen of een stap te maken naar een nieuwe club’, aldus Revien Kanhai van Forza Sports Group. ,,Bovenal omdat hij veel en goede opties had in het buitenland, het daarnaast goed naar zijn zin heeft in Amsterdam, maar uiteindelijk ook in een grotere competitie wil spelen. Echter heeft Ajax en in deze Overmars sterk gehandeld om hem bij Ajax te behouden.’’