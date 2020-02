Net geen record: KNVB telt 148 transfers in januari

FC Den Bosch speelt zorgen van zich af op het veld: ‘Dit hadden we nodig’

8:43 Het ging bij FC Den Bosch de afgelopen dagen veel over zaken die niks met voetbal te maken hebben. De tuchtzaak over het racisme op de tribunes in Zeist op donderdagavond en de bekendmaking van de jaarcijfers, met een verlies van dik drie ton, gistermiddag. 's Avonds was er dan wel goed nieuws: Jong AZ werd met 3-0 verslagen.