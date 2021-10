Ngonge gaat de wereld over, maar FC Groningen kan hem soms achter het behang plakken

Door Frank Molema



Dáár loopt hij, door de catacomben van de Euroborg, vlak na het gewonnen duel met AZ (2-0). Cyril Ngonge is hét mannetje na het fabelachtige hakje tegen AZ, een doelpunt dat deze week de wereld over gaat. Vrolijk geeft hij iedereen die hij tegenkomt een boks. Beleefd en trots doet hij keer op keer zijn verhaal, voor telkens weer een andere camera.



,,Een bijzonder talent’’, zo omschrijft Danny Buijs even verderop de bespeler van de rechterflank. De oefenmeester doelt in de eerste plaats op zijn technische vaardigheden in combinatie met een hoog rendement. En buiten de lijnen is Ngonge eveneens bijzonder, vindt Buijs. ,,Hij is heel eerlijk en oprecht, maar ook een jongen die veel aandacht vraagt op sommige momenten.’’