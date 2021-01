‘Nick Marsman naar Ajax? Hij bewijst bij Feyenoord in elk geval dat hij topclubwaardig is’

Super JanuariHet is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Ed de Goeij over Feyenoord, de club waar hij van 1990 tot 1997 onder de lat stond.

Kijk je er naar uit, Ed, Feyenoord-AZ?

,,Ja, een mooi affiche. En wat het extra pikant maakt is natuurlijk het aanstaande dienstverband van Arne Slot bij Feyenoord. Spelers van beide clubs zullen extra gemotiveerd zijn om zich aan hem te laten zien.”



Ben je onder de indruk van Feyenoord?

,,Zeer zeker. Sterker nog: ik vind dat Feyenoord zichzelf onderschat. Dat Ajax en PSV meer individuele kwaliteit hebben, zal iedereen beamen. Maar Dick Advocaat heeft er echt een typisch Feyenoord-elftal van gemaakt. Ofwel: een ijzersterk en nauwelijks te verslaan collectief. Ook al is het gat met Ajax nu zes punten; ik geloof dat de titel nog steeds haalbaar is voor Feyenoord. Al is winst op AZ dan wel noodzaak, aangezien ik me niet kan voorstellen dat Ajax en PSV zich zullen verslikken in Fortuna Sittard en RKC.”

Hoe zie jij als voormalig topdoelman de ontwikkeling van Nick Marsman?

,,Hij begon aarzelend, maar inmiddels doet die jongen het uitstekend. Al kan dit natuurlijk niet los worden gezien van de aanwezigheid van Malacia, Geertruida, Senesi en Spajić. Elke keeper zou dat soort spelers voor zich wensen.”

Moet Justin Bijlow straks toch weer de voorkeur krijgen wanneer hij fit is?

,,Lastig. Kijk, ik weet niet wat de afspraken zijn bij Feyenoord. Als tegen Bijlow is gezegd dat hij de onbetwiste nummer één is, dan is het logisch dat hij de plek van Marsman weer inneemt. Maar kijk je puur naar hoe Marsman presteert, dan is er geen aanleiding om hem eruit te halen.”

Marsman geeft aan dat hij blij is bij Feyenoord, maar dat hij ook graag wekelijks blijft spelen wanneer Bijlow fit is. Moet hij zijn aflopende contract verlengen?

,,Ik snap dat een keeper van dertig wekelijks wil spelen. En als dit niet bij Feyenoord kan, vind ik het logisch dat hij verder kijkt. Kijk, Remko Pasveer doet het dit seizoen uitstekend bij Vitesse. Maar hij is ook al 37 jaar, hè. Wie weet zoeken ze in Arnhem nog wel een eerste doelman. En wat gebeurt er met André Onana bij Ajax? Of Marsman hem zou kunnen vervangen in Amsterdam? Hij bewijst bij Feyenoord in elk geval dat hij topclubwaardig is.”

Geldt dat ook voor Lucas Pratto, alias De Beer?

,,Ik vind het te makkelijk hem nu al af te schrijven, al was het maar omdat hij voor zijn komst naar Feyenoord weinig speelde en logischerwijs dus niet heel veel ritme heeft. Je ziet wél dat Nicolai Jørgensen fitter en gretiger is sinds zijn komst. In die zin is het nu al een goede transfer.”

Kunnen we nog een eindstand noteren van Feyenoord-AZ?

,,Nee, aan voorspellingen waag ik me niet.”

Volledig scherm Ed de Goeij keepte van 1990 tot 1997 in totaal 235 wedstrijden voor Feyenoord.

Volledig scherm © photo: Cor Vos