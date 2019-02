Nick Venema tekent voor twee seizoenen bij in Utrecht

Na de winterstop was de publiekslieveling zijn plek alweer kwijt. Tegen AZ, waar FC Utrecht met 3-0 verloor, startte hij nog wel maar werd hij in de rust vervangen. Sindsdien is Venema weer bankzitter en moet hij het vooral doen met vlieguren in de Keuken Kampioen Divisie bij de beloften. In die competitie staat Venema te boek als scherpschutter: hij maakte daar in de afgelopen drie seizoenen liefst 33 goals in 51 wedstrijden.



Ondanks de roep vanuit supporters om Venema is Advocaat resoluut. Hij acht zijn pupil nog niet rijp voor een basisplaats. Hij vindt onder meer dat Venema voetballend beter moet worden en ziet in Jean-Christophe Bahebeck of Michiel Kramer veel meer een aanspeelpunt voor zijn elftal. Zodoende moet de jonge spits zich richten op invalbeurten, die hij tegen Willem II en zaterdag tegen Excelsior kreeg maar waarin hij zich niet kon onderscheiden met een doelpunt.