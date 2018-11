Niemeijer bezorgt Heerenveen kater

Emmen verdiende een punt. De formatie domineerde de openingsfase en was tot twee keer toe dicht bij de openingstreffer. Alexander Bannink en Caner Cavlan wisten doelman Warner Hahn niet te passeren Emmen kwam in de dertigste minuut op achterstand na een fout van Kjell Scherpen. De keeper verkeek zich volledig op een vrije trap van Arber Zeneli. Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Scherpen in de fout ging.



Na rust was Heerenveen de gevaarlijkste ploeg. Het elftal van trainer Jan Olde Riekerink leek bijna zeker van de zege toen Jafar Arias in de slotfase een enorme kans voor Emmen miste. Even later sloeg Niemeijer alsnog toe.