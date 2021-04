Niet alle fans enthousiast over terugkeer naar stadion: ‘Met oog op het EK kan het opeens wel’

Ten Hag: ‘Dit is doodzonde, de beste partij ligt eruit’

16 april Trainer Erik ten Hag van Ajax vond de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League tegen AS Roma pijnlijk. ,,De beste partij ligt eruit. We hebben gedomineerd, dat is doodzonde. We maken de kansen niet”, zei hij na de 1-1 in Italië. Ajax verloor het eerste duel een week eerder (1-2).