Niet alleen Bazoer raakte op een zijspoor

Buiten deze vier dacht Ajax ook met Kishna over een toptalent te beschikken. Hij verovert in 2014 een plekje in de Ajax-voorhoede. Na zijn eerste seizoen weigert de Hagenaar zijn aflopende contract te verlengen, waardoor hij transfervrij naar Lazio vertrekt. In Rome zit hij veelvuldig op de bank. Na een huurperiode bij Lille wordt hij uitgeleend aan ADO Den Haag, waar hij door een kruisbandblessure nauwelijks in actie komt. Dit seizoen speelt hij weer op huurbasis in de hofstad.