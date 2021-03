Niet dat Frank de Boer niks kan, maar het is netto te weinig

Jong Oranje: hoe een ongenaakba­re aanvalsma­chi­ne op het EK tot stilstand kwam

10:08 De EK-droom van Jong Oranje hangt na twee remises aan een zijden draadje. Is dit wel een ‘dreamteam’ of doen systeem, bondscoach en tegenstanders potentiële sterren in Hongarije verbleken? Hoe Jong Oranje van flitsende favoriet een ergerniswekkend elftal werd.