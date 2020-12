Niet even naar huis voor de feestdagen: ‘We zullen die jongens als club moeten opvangen’

Door Daniël Dwarswaard



Toen technisch manager Stan Valckx van VVV vorige week zijn topscorer Georgios Giakoumakis vertelde dat hij de korte kerstvakantie toch echt in Nederland moet blijven, bleef het een minuut stil aan de andere kant van de lijn. Valckx knoopte daarom later nog eens een persoonlijk gesprekje met de Griekse spits (dit seizoen al goed voor 10 goals) aan. ,,Hij heeft er inmiddels wel begrip voor hoor’’, zegt Valckx. ,,Maar het is natuurlijk verre van ideaal voor die jongens. Ze zijn al zo lang weg van huis. En dan kun je voor de feestdagen niet even heen en weer. Je gunt iemand een break met zijn familie, maar het kan simpelweg niet.’’