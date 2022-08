Nieuwe dreun voor Dirk Kuyt en ADO: ‘Ik vraag misschien te veel van mijn spelers’

Na twee wedstrijden sluit ADO de rij in de Keuken Kampioen Divisie, en dat is niet de start waar men in Den Haag op hoopte. Kuyt gaf eerder deze week nog aan dat de klap tegen Heracles er een was om lering uit te trekken en dat het belangrijk was dat die tik goed verwerkt zou worden. De thuisnederlaag tegen FC Den Bosch zal bij de Haagse club dan ook hard zijn aangekomen.

Kuyt was niet te spreken. ,,Dit is heel teleurstellend. Tegen Heracles hebben we veel taken niet goed uitgevoerd, en kwamen we flink in de problemen, maar vandaag hebben we veel kansen gemist. Dan dan sluipt het vertrouwen uit de ploeg, en de angst erin. Het is gewoon te vaak niet goed. Ik vraag mezelf wel af of ik in dit stadium niet net iets te veel van sommige spelers vraag, en kunnen ze dat uitvoeren? Dat baart me wel zorgen. Daarin ben ik ook heel kritisch naar mezelf.”