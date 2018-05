Nieuwe eigenaar Vitesse: ene Rus ingeruild voor andere Rus

Vitesse heeft een nieuwe eigenaar. De Rus Valeri Oyf neemt de Arnhemse club per direct over van zijn landgenoot Alexander Tsjigirinski.

Oyf (54) schuift door vanuit de raad van commissarissen van Vitesse. Daar nam de zakentycoon uit Odessa in juli 2016 zitting. Hij werd aangedragen door business-partner Tsjigirinski. Nu neemt hij de club over van de Moskoviet. Oyf behoudt zijn zetel in de rvc. De beide partijen geven geen details vrij over de som, die met de overname is gemoeid.

Tsjigirinski treedt volledig terug.

Gazprom

Oyf is een topbestuurder, groot geworden als directeur bij de Highland Gold Mining Company en de oliemaatschappijen Rosneft en Gazprom. Hij is algemeen directeur bij Millhouse Capital. Die firma beheert de bezittingen van miljardair Roman Abramovitsj, onder andere eigenaar van Chelsea.

Oyf is ook een voormalig politicus uit de regio Omsk, de oorspronkelijke basis van Gazprom. Hij heeft zijn vermogen vergaard in de olie en gasindustrie en de delving van goud en edelmetalen.

Bemoeienis

Met Oyf komt er meer invloed van de eigenaar op het beleid van Vitesse. Tsjigirinski nam de club over in 2013 van Merab Jordania en heette de onzichtbare man in Arnhem. In de jaren van Jordania was hij de financier van de Russen in Arnhem. Als eigenaar bezocht hij Vitesse slechts een enkele keer. Daardoor was er bij het grote publiek voortdurend twijfel over het eigendom van de club.

Botsing

Oyf is juist zeer geregeld op de club en bezoekt veel wedstrijden. De Rus drukte als commissaris de voorbije twee jaar ook zijn stempel op de gang van zaken in de hoofdstad van Gelderland. In de herfst van 2017 dreven zodoende problemen in het hart van Vitesse boven. De Rus was gebotst met technisch directeur Mohammed Allach en trainer Henk Fraser. Hij wilde invloed op de opstelling en het systeem.

Allach vertrok daarop naar Maccabi Haifa. Fraser bleef zitten, maar werd uiteindelijk in april van dit jaar ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten.

Vitesse heeft voor het volgende seizoen inmiddels Leonid Sloetski aangesteld. De Russische topcoach komt uit de kring van Oyf.

Gouden aandeel

Oyf bezit met de overname 99% procent van de aandelen van Vitesse. Het ‘gouden aandeel’ blijft in handen van het stichtingsbestuur. Het ‘gouden aandeel’ is het belangrijkste aandeel van de voetbalclub Vitesse. Daarin zijn onder meer de clubkleuren en de speellocatie voorbehouden. Zonder het stichtingsbestuur kan Oyf dus nooit cruciale zaken (zoals verhuizing naar een andere stad) veranderen.

Volledig scherm Alexander Tsjigirinski, aanwezig in GelreDome. Rechts: Marina Granovskaia, directeur van Chelsea. © Foto Ruud Voest