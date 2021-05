Nieuwe rivaliteit tussen oude vrienden: FC Emmen hoeft niet te rekenen op cadeautjes van FC Groningen

FC Twen­te-trai­ner Ron Jans trekt lessen uit verval: ‘We willen beter, breder en meer leider­schap’

1 mei Ondanks de slechte serie blijft het opvallend rustig bij FC Twente. „Waar we ook eindigen, dat moeten we vasthouden”, zegt trainer Ron Jans, die weet wat er volgend seizoen wordt gevraagd in Enschede om verder te kunnen groeien.