Nieuwe shirtsponsor PSV

Het bedrijf, dat onlinecursussen aanbiedt, is al sinds 2015 bij de Eindhovense club betrokken, maar heeft zijn zakelijke samenwerking nu omgezet in een vierjarig sponsorcontract. ,,Met dit contract realiseren we ons doel om de commerciële waarde van het PSV-shirt significant te verhogen", aldus commercieel directeur Frans Janssen op de website van de club.



PSV is nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De huidige hoofdsponsor Energiedirect.nl staat volgend seizoen nog op de voorkant van de shirts en verhuist medio 2019 naar de rug. In 2021 verdwijnt de naam van het bedrijf van het rood-witte tricot en gaat het verder als 'partner' van PSV.