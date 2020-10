Nieuwe tegenvallers voor Advocaat: ‘Je kunt hier ook zomaar verliezen’

,,Een ploeg als Feyenoord moet hier winnen, maar dat zat er niet echt in", analyseerde Advocaat voor de camera van FOX Sports. Hoe dat kwam? ,,Op een gegeven moment zie je spelers toch in de problemen komen na donderdag (toen Feyenoord nog tegen Dinamo Zagreb speelde in de Europa League, red.), zoals Kökçü en João. Of ik dat had kunnen voorkomen? Ja, door ze niet op te stellen. Maar ze gaven aan fit te zijn.”

Advocaat zag meer spelers die geen energie meer hadden na de midweekse wedstrijd. ,,Linssen haalde ik eruit vanwege vermoeidheid, Nieuwkoop heeft ook moeite met drie wedstrijden in een week. Nico heeft weer last van zijn lies. Hij heeft de laatste weken meegetraind en dat ging goed, maar we hebben dit seizoen nog niets aan hem gehad. We moeten goed kijken voor donderdag wat er de komende dag gebeurt met de groep", blikte Advocaat alvast vooruit op het treffen met Wolfsberger AC in de Europa League.

Logischerwijs was Advocaat niet tevreden met een punt, maar toch was hij vooral ook blij dat Feyenoord niet verloor: ,,Als er een groot aantal spelers niet in de wedstrijd zit, moet je oppassen. Gelukkig maken we nog de 2-2 met een wereldgoal, maar je kunt hier ook zomaar verliezen.”

Waar veel spelers moeite hebben met drie wedstrijden in één week, daar heeft aanvoerder Steven Berghuis daar geen problemen mee. ,,Dat is geen excuus. Ik voel me fysiek oké. Drie wedstrijden in de week is te doen, geen probleem. Maar het was niet goed genoeg. We hebben hier twee punten laten liggen.”

