Nieuwkomer Oussama Idrissi ziet Feyenoord eerstedivisionist NAC ruim verslaan

Het is een weerzien met oude bekenden, deze woensdagmiddag, tijdens de oefenwedstrijd Feyenoord-NAC op Varkenoord. Handje hier, handje daar. Het is duidelijk: Oussama Idrissi, van wie even eerder officieel bekend is geworden dat hij tot medio komende zomer gehuurd wordt van het Spaanse Sevilla, is blij met zijn rentree in Rotterdam.

,,De jaren hier in de jeugdopleiding hebben me veel gebracht, als voetballer en als mens”, zegt hij er zelf over. ,,Ik heb daar hele warme en mooie herinneringen aan en wil hier graag meer aan toevoegen. Als speler van Feyenoord in De Kuip spelen is altijd een droom geweest. Ik ben enorm dat dat er nu van gaat komen.”

Komende zondag, wanneer de Rotterdammers in eigen huis Osasuna treffen, maakt de in Bergen op Zoom geboren aanvaller zijn officieuze debuut in het rood-witte shirt. Deze woensdagmiddag ziet Idrissi, die met rugnummer 26 gaat spelen bij Feyenoord, vanaf de tribune toe hoe zijn nieuwe club weinig moeite heeft met eerstedivisionist NAC.

Jean-Paul Boëtius

Met nieuweling Sebastian Szymanski voor het eerst in de basis leidt de ploeg van Arne Slot halverwege al met 3-0 tegen de Brabanders. Achtereenvolgens Patrik Walemark, Stef de Wijs (eigen goal) en Alireza Jahanbakhsh zijn verantwoordelijk voor de doelpunten.

Na de pauze loopt Feyenoord, met Jens Toornstra als aanvoerder in het elftal, uit tot 6-0. Mooiste goal: die van Lennard Hartjes, die een fraaie solo afrondt. Ook Cole Bassett en Mohamed Taabouni schieten raak tegen NAC, dat in de slotfase nog wel een eretreffer maakt via de voet van Sabir Agougil. Een van de spelers die dan op het veld staat namens Feyenoord, is Jean-Paul Boëtius, die formeel zijn conditie op peil houdt in Rotterdam en eveneens op weg lijkt naar een contract bij de club waar hij opgroeide.

Volledig scherm Het team van Feyenoord © Pro Shots / Marcel van Dorst

Idrissi ziet het allemaal goedkeurend aan vanaf de hoofdtribune op Valkenoord. Zijn aanstaande ploeggenoot Quinten Timber is er tijdens het duel met NAC daarentegen nog níet bij als toeschouwer. De verwachting is dat de middenvelder van FC Utrecht, en eveneens voormalig jeugdspeler van Feyenoord, zich eind deze week meldt bij zijn nieuwe club. Ook hij gaat waarschijnlijk zondag zijn debuut maken, wanneer Osasuna de tegenstander is in De Kuip.

