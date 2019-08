Nijhuis fluit Feyenoord, Europees duel voor Gözübüyük

Aankomend weekend is weer een volledige speelronde in de eredivisie. Ook Ajax, PSV, Feyenoord en AZ komen na hun Europese avontuur weer in actie. Die vier clubs spelen allemaal een uitwedstrijd. Sparta Rotterdam ontvangt Ajax, AZ gaat op bezoek bij Vitesse, Feyenoord speelt uit bij Willem II en PSV speelt een Brabants onderonsje in Waalwijk tegen RKC. Pol van Boekel, Dennis Higler, Bas Nijhuis en Kevin Blom zijn de scheidsrechters bij die duels.



Verder fluit Martin van den Kerkhof de wedstrijd tussen FC Emmen en PEC Zwolle, SC Heerenveen - Fortuna Sittard staat onder leiding van Edwin van de Graaf, FC Groningen - Heracles Almelo wordt gefloten door Allard Lindhout, Siemen Mulder reist af naar Den Haag voor ADO Den Haag - VVV-Venlo en FC Twente - FC Utrecht staat onder leiding van Jeroen Manschot.



Serdar Gözübüyük, die afgelopen weekend de scheidsrechter was bij PEC Zwolle - Sparta Rotterdam, hoeft in de eredivisie niet in actie te komen. Hij heeft midweeks de leiding over Bnei Yehuda - Malmö FF in Israël, waar de return van dat Europa League-duel plaatsvindt.