Nijland over transfers Groningen: ‘Moesten onze selectie versterken’

Voormalig RKC-directeur Remco Oversier directeur SEG Internatio­nal

11:01 Remco Oversier, in het verleden onder meer hoofd jeugdopleidingen bij Willem II, directeur bij RKC Waalwijk en technisch directeur bij NEC, heeft een nieuwe baan. Hij is maandag begonnen als directeur van SEG international, een sport- en entertainmentgroep die actief is in twintig landen.