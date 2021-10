Noa Lang laat Louis van Gaal lachen: ‘Is toch ongelooflijk? Ik heb dat direct gecorrigeerd’

Van spanning was bij Lang geen sprake: ,,Natuurlijk, het is je debuut, Maar voor mij was het gewoon een wedstrijd”, zei Lang zelf na zijn debuut tegen de NOS. ,,De ruimtes zijn klein. Dan weet ik van mezelf dat ik een speler ben die je kunt brengen in dit soort wedstrijden. Ik was bij drie kansen betrokken. Jammer dat het geen doelpunt opleverde. Ik sta niet zo vaak op rechts, maar ik ben daardoor niet minder blij met mijn debuut.”



Of het voor Lang wennen was aan de rechterkant met Denzel Dumfries als opkomende vleugelverdediger? ,,Ik doe alles op intuïtie en hoef niet per se op iets te trainen. Ik ben iemand die aanvoelt wat nodig is. Ik denk dat het wel oké is gegaan, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Het is altijd lastig in zo'n wedstrijd, het veld hielp ook niet mee, maar een droom is een droom. Of dat nu hier is of in een volle Johan Cruijff Arena, maar ik ben gelukkig heel blij.”